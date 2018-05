Giovanni Hernández: "Sería una felicidad enorme si Colo Colo pasa de ronda"

Colo Colo vuelve este jueves a tierras cafeteras, donde jugó un viejo conocido: Giovanni Hernández.



El exvolante albo analizó el trascendental duelo por el Grupo B de la Copa Libertadores y advirtió que "será muy complicado para Colo Colo por el poderío de Nacional en su estadio".



"Nacional nos tiene acostumbrados desde muchísimo tiempo a ser el equipo grande de Colombia, siempre está punteando, siempre es el primero en todos los torneos", agregó en conversación con El Mercurio.



El actual técnico de Atlético Fútbol Club en la B de Colombia no olvida su paso por el "Cacique" en 2007, donde marcó 12 goles y consiguió los títulos de Apertura y Clausura.



"Mi recuerdo es fuerte... De amor, sinceridad, honestidad y transparencia, porque fue un año espectacular. Me brindaron la felicidad de sentirme un colocolino más, como lo sigo siendo, porque soy un agradecido inmenso de esa camiseta, de la "Garra Blanca" y de toda la hinchada", expresó.



Hernández no se la quiso jugar con un resultado, pero aseguró que "si Colo Colo pasa de ronda sería una felicidad enorme".



Hernández con la camiseta de Colo Colo en la Copa Libertadores 2007