Giovagnoli: "Salas es hormonal y yo también, por lo que se nos sale la cadena a los dos"

El técnico argentino, Dalcio Giovagnoli, conversó con Los Tenores para abordar lo que fue su salida de Deportes Temuco, luego de los malos resultados con el cuadro sureño y de la eliminación en Copa Chile.



En el diálogo, el otrora campeón con Cobresal aclaró cómo fue su relación con Marcelo Salas, a raíz de los trascendidos con respecto al vínculo entre ambos.



"Diré la verdad porque se tejen un montón de conjeturas. El hecho de que Temuco no tenga un director deportivo hizo que tuviéramos una relación directa. Marcelo es hormonal y yo también y se nos sale la cadena a los dos, pero siempre con respeto", sostuvo.



Giovagnoli aclara que en la relación con el Matador "no me puedo quejar, no puedo decir absolutamente nada. Por ahí hemos hablado del tema del vestuario con él, pero no hemos tenido ningún inconveniente, pero como dije, somos dos tipos hormonales y planteamos las cosas, pero siempre dentro de un marco del respeto".



El DT reconoció que si bien no ha hecho un análisis tras su paso por Temuco, lo cierto es que desde hace varias ocasiones se venía conversando su salida, puesto que "los cuerpos técnicos en estas instancias no deben ser egoístas y (deben) hacer la lectura de acuerdo a lo que va sucediendo".