Gino Clara fue separado de su equipo tras acusar de soborno a su entrenador

Gino Clara, exdelantero de Colo Colo, está viviendo un presente muy complicado en el ascenso argentino al ser separado de su equipo.

Hace unos días, en una entrevista radial, acusó a su entrenador en Huracán de Comodoro Rivadavia de sobornarlo para ser titular.

"Me dijo que si yo le daba $5.000, me ponía todos los partidos. Le dije que no iba a hacer eso, que me parecía una falta de respeto y que no iba a poner plata para jugar", declaró.

El problema estuvo en que Thiago Errazu, su DT, negó todo y lo acusó de ser "un muchacho que miente mucho".

Y este sábado, Clara se mostró totalmente arrepentido de sus dichos, señalando que "lo hice en un momento de calentura. Nunca fue verdad lo que dije".