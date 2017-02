Gignac interrumpió a empujones una entrevista que le realizaban a Eduardo Vargas

Una insólita situación vivió el delantero chileno de Tigres, Eduardo Vargas, mientras era entrevistado por un corresponsal de ADN tras la caída del elenco felino ante Pachuca.



Según relató el periodista, Cristian Rivas, el ariete francés y compañero de Turboman wen el cuadro mexicano, André-Pierre Gignac, lo empujó mientras le realizaba una entrevista, y ordenó que no se le hiciera más preguntas.



Llamativamente, ante la acción el ariete nacional respondió “ya cachaste po. Disculpa” y no siguió con la entrevista.



La situación fue relatada en la red social de Rivas.

INCREÍBLE lo de @10APG. Juega, arbitra y ahora es JEFE DE PRENSA. Me empujó "YA. NO MÁS PREGUNTAS" y cortó una entrevista a Edu Vargas