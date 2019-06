Gianni Infantino fue reelegido como presidente de la FIFA

Gianni Infantino (49) fue reelegido hasta 2023 como presidente de la FIFA por aclamación, sin necesidad de una votación, este miércoles en París en el 69º Congreso de la institución.

"Gracias a todos, a los que me quieren y me odian, hoy yo quiero a todo el mundo. Amo el fútbol, trabajo duro, me comprometo con ustedes, seguiré trabajando duro, con ustedes y para ustedes", expresó.

El Congreso de la FIFA aprobó que Infantino, que no contaba con rivales por la presidencia, fuera reelegido por aclamación, aceptando una recomendación tomada por el Consejo de la institución el lunes.

"¿Qué va a pasar en los próximos cuatro años? Tenemos que seguir trabajando. Hay una serie de cosas que podemos dar por sentadas, vamos a invertir 1.800 millones de dólares en el desarrollo del fútbol", señaló.

Sobre la corrupción

Infantino se refirió al escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA en 2015 con una declaración contundente.

"¡Nunca más! Lo que ocurrió en el pasado no puede volver a ocurrir. Ya nadie habla de reconstruir la FIFA desde cero, nadie habla de corrupción. De lo que se habla es de fútbol", aseveró Infantino en un discurso de más de 30 minutos.

"Ya no es posible en la FIFA poder ocultar pagos o hacer algo incorrecto con los flujos de dinero, sabemos de dónde sale cada dólar y a dónde va, todo queda plasmado de manera transparente", aseguró.

"Hemos dado la vuelta a la situación. Hemos pasado de ser una organización tóxica, casi delictiva, a lo que siempre tuvo que ser, una organización que cuida del fútbol", finalizó.