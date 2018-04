Gianluigi Buffon: La jugada fue solo una décima parte penal

Uno de los más molestos tras lo ocurrido en el Santiago Bernabéu en la llave entre Real Madrid y Juventus fue Gianluigi Buffon, quien comentó que lo ocurrido no era lo que merecía la Vecchia Signora.



"Estoy bien, la vida sigue, estoy orgulloso del partido que hemos hecho, de la ayuda de mis compañeros. Habíamos hecho lo impensable, pero no ha sido el final justo para la Juventus esta noche", expresó.



Buffon también dio su parecer con respecto a la jugada en la que Lucas Vásquez cae en el área rival.



"Estaba muy cerca, como el árbitro. Era una décima de penal, no puede ser que pase esto. Lo del árbitro ha estado fuera de lugar y me saca la roja", dijo.