Gian Piero Ventura fue despedido de la selección italiana

El nefasto paso de Gian Pero Ventura en la Azzurra, que tuvo como pináculo la histórica eliminación de la selección italiana del Mundial de Rusia 2018, llegó a su fin, ya que la federación de dicho país decidió despedirlo.



El estratega no renunció, por lo que obligó a la FIGC a tomar medidas al respecto, considerando que había sido renovado hasta 2020, aunque el contrato contenía una cláusula que llamaba a revisión en caso de no cumplirse el objetivo de ir a la cita planetaria.



Por otro lado, la reunión del ente rector del fútbol italiano tuvo varios problemas, puesto que el presidente, Carlo Tavecchio, no renunció a su cargo, como había pasado anteriormente con otros en su puesto cuando se generaba un fracaso en el balompié de la península.



En cuanto al sucesor de Ventura, todo apunta a que la FIGC irá por Carlo Ancelotti, aunque Carletto pediría como requesito contar en su staff con Paolo Maldini.