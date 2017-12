Gerente deportivo de la U: No es cierto que buscamos a Macnelly Torres

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Ronald Fuentes, descartó que Macnelly Torres esté en los planes de los azules para reforzar al plantel, con miras a la próxima participación del club en la Copa Libertadores y en la temporada 2018.



El otrora defensa azul comentó que "no es cierto" que se esté contactando al colombiano, pero que "lo que sí puedo decir es que para el mercado anterior, para cuando jugamos el Transición, se acercó el nombre a mí. Me llegó su nombre, pero no era opción en ese momento y tampoco ahora".



Fuentes adelantó que se está investigando a un futbolista con otras cualidades, además de rememorar el anterior paso del cafetero en el país.



"Estamos buscando a un volante de otras características. Macnelly puede ser un muy buen jugador, pero aquí en Chile tampoco funcionó de la mejor manera en Colo Colo. Pero no es alternativa válida para nosotros en este momento", advirtió.