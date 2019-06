Gerente de Unión Española: 'Nosotros queremos jugar sí o sí esta semana'

Luis Baquedano, gerente general de la Unión Española manifestó su deseo de que los duelos pendientes se jueguen lo antes posible.

El directivo del cuadro hispano aseguró que están conscientes del paro, pero que la reunión que se hará hoy en la ANFP sea enfática en resolver el problema. "Esperemos que la reunión sea aclaratoria y definitiva. No sabemos qué hacer. Si los jugadores concentran o no. Además, esperamos que no ocurra lo que sucedió en la fecha de la Primera B, donde no se respetó lo del Fairplay".

Pese a que aún está en la nebulosa la fecha del encuentro, Baquedano aseguró que tienen la intención de jugar si o si esta semana. "Nosotros vamos a jugar con lo que sea. Juveniles o profesionales. Queremos ser categóricos en esos. El paro podría seguir, pero nosotros vamos a jugar".

El panorama ideal para Baquedano es poder jugar este fin de semana. "Para nosotros lo ideal sería jugar el fin de semana con los profesionales. Lo que si necesitamos es programar y evitar recalendarizaciones".

El duelo que tienen pendientes los hispanos es ante Universidad Católica válido por la decimocuarta fecha del torneo nacional.