Gerardo Pelusso relató que para llegar a la U debió disfrazarse

El técnico de 64 años decidió tomarse una pausa tras salir de Deportivo Cali y en plena ciudad de Montevideo analiza el fútbol a su manera. Entre los temas aparece su temporada a cargo de Universidad de Chile y unas particulares anécdotas.

Gerardo Pelusso fue el entrenador azul en 2010, año en que llegó a las semifinales de la Copa Libertadores y no pudo superar a Chivas de Guadalajara tras el regreso de la competencia luego del Mundial de Sudáfrica.

Antes de ese registro Don Pelu debió realizar una particular actuación para la concesionaria Azul Azul SADP: "(A los dirigentes) les dije para reunirnos en Montevideo y me dijeron que no. Les puse un lugar neutral como Buenos Aires y tampoco. Quisieron que yo fuera a hablar a Santiago, lo que para mí era un riesgo bárbaro".

El uruguayo agrega que "ya había dirigido al O’Higgins (además de Iquique y Everton), el periodismo y la gente me conocía. Y si iba, me veían y no me contrataban, quedaba pegado. Fui con peluca y, ropa y lentes de rockero, sólo me faltaba la guitarra".

El relato continúa con su llegada a la capital. "Cuando bajé del avión me estaba esperando Washington Castro, que había hecho los contactos, y cuando pasé por al lado sin que me reconociera, dije: Ta, estoy salvado", agregó el entrenador.

Pelusso también relató a Ecos Uruguay que sorprendió a la concesionaria porque "llevé una carpeta para entregarle a cada uno de los directores. Ahí había datos completos del club, del equipo, de todos los jugadores, y hasta de los propios directores de la sociedad anónima, con sus fotos y detalles de sus actividades como empresarios".