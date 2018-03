Gerardo Ameli y la visita a la U: "Nuestra intención es traernos más que un punto"

Cerrando la jornada de este fin de semana, Universidad de Chile buscará mantenerse en la parte alta de la tabla cuando reciba a Antofagasta.

Gerardo Ameli, entrenador de los "Pumas", analizó con los tenores el compromiso: "Es un interesante desafío visitar a la U. Conversamos con los jugadores de que es un partido que genera mucho entusiasmo, sobre todo para ellos. Estamos tratando de preparar el mejor encuentro posible".

En esa misma línea, el argentino sentenció que "sabemos la calidad del rival que enfrentaremos, nuestra intención es traernos más que un punto. La única manera de poder ganar es hacer el mejor partido posible. Ellos comenzaron con dudas, pero se afirmaron y tiene muy buenos jugadores. No vamos a descubrir nada hablando de sus capacidades individuales".

Respecto al agónico triunfo conseguido la semana pasada, el DT de los nortinos indicó que "hablamos después del partido ante Iquique con el plantel, nos dejó como enseñanza que ningún partido termina hasta que el árbitro lo indique. No podemos relajarnos con ningún resultado posible, valoré mucho el coraje de los jugadores por cómo se ganó. Cometimos muchos errores pero la intención de ganar se mantuvo".

Además, Ameli expresó su felicidad por lo que ha encontrado en el fútbol chileno: "Me parece que los equipos tienen mucha dinámica e intensidad, vengo de dirigir en el fútbol peruano y no se ve tanto una presión sostenida como acá en Chile. Hasta ahora, de lo que he visto, me parece que está muy bien organizado y me ha dejado una buena impresión".