Gerard Deulofeu se queja por no aparecer en la polera de campeón del Barcelona

El FC Barcelona se coronó campeón de la Liga tras vencer al Deportivo La Coruña por 4-2 en su visita al Abanca-Riazor.



No obstante, no todos quedaron contentos con la polera conmemorativa del cuadro culé y Gerard Deulofeu se quejó en las redes sociales tras ser "borrado".



El actual delantero del Watford abandonó el equipo a mitad de temporada y no apareció en la tricota del campeón, al igual que Javier Mascherano y Arda Turán. Sin embargo, Rafinha, que se marchó en enero al Inter de Milán, sí fue incluido, lo que desató la polémica.



"Campeones de la Liga. ¿Media Copa también es mía no?", expresó el formado en La Masia.

