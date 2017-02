"Gata" Fernández y críticas: Si no alcanza con lo que ven de mí, me tendré que ir en junio

No fue una buena conferencia de prensa la de Gastón Fernández. El jugador de Universidad de Chile salió al paso de las críticas a su discreto nivel futbolístco y disparó con todo, enfatizando que "soy lo que soy".

"Más de lo que se ve de mí, no van a ver, si no alcanza en junio me tendré que ir o seguiré en el club; intento dar todo, entrenarme bien; desde que llegué estuve en todos los partidos del equipo y se ve mi compromiso hacia el club", manifestó.

En ese sentido, lanzó sin filtro: "Esto es fútbol, a veces la gente piensa que uno solo puede solucionar muchos problemas y este es un juego en equipo, siempre uno puede estar mejor, pero no me vuelve loco lo que puedan pensar o decir de mí".

"Estamos hablando de un nivel cuando van dos fechas de torneo, hay una visión o algo puntualizado en mí que va más alla de lo futbolístico y tengo que tratar de mantenerme al margen y no preocuparme de lo que pueda venir de lo extrafutbolístico", acusó.

Al respecto, Fernández las emprendió contra La Tercera, que días atrás publicó una supuesta advertencia del técnico Ángel Guillermo Hoyos.

"Un diario dijo que 'el entrenador me había dicho que si no corría no jugaba', y eso es totalmente mentira, nunca tuve esa charla con Guillermo, y me gustaría que si hay algo que si quieren hacérselo saber a la gente de mí, que hablen con la verdad o me lo pregunten en esta conferencia", disparó.

Asimismo, la "Gata" sostuvo que "el cambio del hincha hacia mí fue después de esas declaraciones de (Víctor Hugo) Castañeda, hasta ese momento no había sentido las cosas de otra manera, es parte del juego, fue un partido y a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar. Tampoco quiero generalizar".