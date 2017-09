Gastón Sessa pidió el cambio en un partido para ir a un bautismo

El arquero Gastón Sessa volvió a ser el centro de atención en Argentina, sin embargo, no por sus atajadas. Tras dejar el profesionalismo hace un año, el "Gato" se integró al "For Ever" de la Liga Platense y fue protagonista de un insólito hecho.



Luego de ir perdiendo por 2-0 en el PT, el exjugador de Vélez Sarsfield miró al banco y pidió el cambio. El meta agarró su bolso desde las tribunas y se fue raudo hacia su auto antes de que comenzara el complemento.



"¿Qué te pasó, Gastón?, le preguntaron. Llego tarde a un bautismo, disculpa", dijo el meta según informa el diario Olé. En la crónica del partido informaron que el "Gato" terminó tirando una pelota afuera del complejo deportivo cuando ya no estaba en juego y escupió a la hinchada.