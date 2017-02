Gastón Fernández y las críticas: Pensé que en Argentina era jodido, pero acá son parecidos

El delantero de Universidad de Chile, Gastón Fernández, se refirió a sus dichos manifestados durante el martes, aclarando algunos pasajes, aunque en otros profundizó en torno a la crítica que se le ha hecho por su bajo rendimiento en el cuadro estudiantil.



En conversación con Los Tenores, el otrora jugador de Estudiantes de la Plata aclaró que el balance de su desempeño no se debe a un tema de posición en el campo de juego, sino a que “hice un trabajo de pretemporada un poco más pronunciado que mis compañeros. Los primeros días fueron más físicos para mí y mis compañeros pudieron jugar en La Serena dos partidos. No he tenido tanto rodaje futbolístico y me iré poniendo bien con el correr de los partidos”.



“Se me apuntan por estos dos partidos, que son el inicio del torneo donde todos los jugadores y equipos se están acomodando. Para mí no han sido los mejores, pero dentro de las posibilidades y lo que pretende el entrenador he cumplido. Aspiro a verme mucho mejor a medida que avance el torneo”, complementó.



Con respecto a lo que quiso decir cuando señaló que no verán a un jugador distinto a lo que se ha visto hasta el momento de él en Chile, Fernández aclaró que “quise referirme a la situación desde que llegué. Jugué todo los partidos, he tenido la posibilidad de colaborar con el equipo en una buena producción de goles, o sea, más que eso no puedo hacer. No falté a ningún entrenamiento, me dedico cien por ciento a mi profesión (…). Estoy tranquilo en lo que soy en ese sentido”.



La Gata cerró comentando que “pensé que en mi país la crítica era jodida, pero acá también son muy parecidos, pero el fútbol es así y hay que tratar en algunos momentos de acomodarse”.