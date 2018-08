Gary Neville: "Alexis debería convertir un mínimo de 20 goles en la Premier"

Alexis Sánchez comenzó con el pie derecho en la Premier League. Pese a que no convirtió en el triunfo sobre el Leicester City, el chileno fue el socio de todos en el equipo y se mostró bastante activo.



Uno que le puso presión al delantero fue Gary Neville. El excapitán del Manchester United le exigió goles al delantero, y pidió que deje atrás el nivel de la temporada pasada.



"Sus últimos tres o cuatro meses de la campaña pasada fueron decepcionantes, pero no es fácil llegar a un nuevo club e instalarse en un equipo que no jugaba bien. Ahora ha hecho una gran pretemporada y creo que debería convertir un mínimo de 20 goles en la Premier League", dijo el histórico de los "Diablos Rojos".