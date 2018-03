Gary Medel tras el empate ante Dinamarca: "Se hizo una semana positiva"

La selección chilena igualó 0-0 ante Dinamarca en el Aalborg Stadion y terminó invicta tras disputar los dos amistosos internacionales en Europa.



Gary Medel, que no pudo actuar contra Suecia por suspensión, conversó con Fox Sports tras el encuentro y expresó sus sensaciones luego del empate: "La cancha en mal estado nos jugó un poco en contra, pero se hizo una semana positiva".



"Este era un rival que jugaba más a la pelota, que tenía buenos jugadores en el mediocampo. Los delanteros eran grandes y altos, ganaban bastante por arriba", agregó.



El "Pitbull" se mostró contento por jugar de contención, pero manifestó que puede ser un aporte en cualquier parte de la cancha. "Siempre en la selección he jugado más de central. Pero de todos forma me encanta jugar de volante, creo que puedo aportar de las dos formas, tanto de central como de volante".



Por último, alabó la labor de Guillermo Maripán y Enzo Roco como centrales: "Futbolísticamente son un gran aporte, ganan todo por arriba y serán un gran aporte para la selección".