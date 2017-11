Gary Medel: Soy el comodín en el Besiktas

El defensa del Besiktas, Gary Medel, se mostró contento tras la clasificación de su equipo a la próxima ronda de la Champions League, aunque no desconoció que le gustaría estar en la oncena titular.



"No contento en ese sentido, porque en todos los equipos he jugado así, pero estoy preparado para esto", afirmó.



No obstante, el Pitbull sostuvo que se siente en el cuadro turco como "el comodín del equipo. Juego donde sea y estoy a disposición, aunque a veces juega en contra eso".



Vale mencionar que el Besiktas avanzó por primera vez a los octavos de final del torneo en su historia.