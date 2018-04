Gary Medel revela los avances de exigente régimen

Un impresionante cambio físico ha experimentado Gary Medel en los últimos meses. Y durante esta jornada los mostró a través de sus redes sociales, explicando lo que lo motivó a realizarlos.

"Hace un tiempo me propuse mejorar. Y para eso tuve que entrenar duro y hacer sacrificios y cuidados que antes no hacía. El resultado está a la vista o no?? 💪🏻", escribió en su cuenta de Instagram, comparando su actual estado con una foto de hace algunos meses.

Además, indicó que "si yo pude, tu también puedes. Los invito a llevar una vida sana y a hacer deportes. Vamos que se puede !!!!🏃🏻‍♂🏃🏻‍♀", añadió, autodenominándose "exguaton Gary".