Gary Medel mostró el bautizo de Felipe Mora en la Roja

Felipe Mora vive su primera experiencia en la Roja tras ser convocado por Reinaldo Rueda para los amistosos ante Suecia y Dinamarca.



Como ya es tradición en la Roja, el delantero tuvo que cantar delante de sus compañeros en plena comida.



El exariete de la U eligió la canción "No me quiero ir a dormir" de Amar Azul para mostrar su faceta artística. Gary Medel y sus compañeros no aguantaron la risa y calificaron de "brígida" la entonación de Morita.