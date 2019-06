Gary Medel confesó problemas con Bravo: 'Si viene tendrá que hablar de frente como hombre'

Gary Medel analizó el presente de la selección chilena y confesó el quiebre que existe en el camarín de la Roja con el excapitán Claudio Bravo.

El zaguero asistió a la conferencia de prensa y señaló que hay diferencias graves con Claudio Bravo, pero que se deben arreglar en el camarín. "El problema está, es evidente, hay un tema con Claudio. Si Claudio tiene que venir se tiene que hablar dentro del camarín, de frente, como hombre, por el bien de todos".

El formado en Universidad Católica recordó cuando Bravo no asistió pese a ser nominado en la primera nómina de la era de Reinaldo Rueda. "No era el momento. Era la primera vez, cuando llegó Rueda y no vino. Había que solucionar el problema en el camarín. Todos sabemos la magnitud que tiene Bravo de futbolista, pero como te dije, era necesario conversarlo cuando lo llamaron, venir a conversar y solucionar todo. Es tema pasado, se va a dar el tiempo de solucionar los problemas y no hay más tema".

Sobre el trabajo que están haciendo para llegar de la mejor forma a la Copa América, Medel reconoció que han dedicado muchas horas a los balones detenidos. "Acomodarse a lo que quiera el técnico. Hay que hacer lo mejor posible y que nos vaya bien por Chile. Estamos haciendo muchas pelotas paradas, porque tenemos gente alta. El objetivo es ser campeón. Hay que ir a defender el título. Ustedes creen que es fácil y no lo es. Somos los primeros en Chile que ganan algo en 100 años y queremos traer lo más que podamos".

Por las ausencias de Bravo y Marcelo Díaz en las nóminas, el "Pitbull" descartó tener injerencia en la conformación de ella. "Obviamente que no. Depende del técnico si viene o no. Sería aceptado como siempre. Aquí no todos somos amigos, Yo tengo 4 o 5 amigos en el plantel y ya. Nos matamos dentro de la cancha eso sí. Los problemas que hay dentro del vestuario los soluciono adentro. Los arreglo en el camarín y era".

La selección chilena trabaja pensando en el duelo ante la selección de Haití el día jueves a las 19:00 horas.