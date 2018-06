Gary Lineker se retractó de su popular frase sobre Alemania tras eliminación

Una de las grandes figuras del fútbol inglés, Gary Lineker, se retractó de una de las frases más célebres que pronunció en su carrera futbolística.

Luego de que Inglaterra quedara eliminada en las semifinales del Mundial de Italia '90 en la tanda de penales ante Alemania, el exdelantero aseguró que "el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11, y siempre gana Alemania".

Sin embargo, el cuadro germano fue eliminado por primera vez en la fase de grupos de un Mundial de fútbol a manos de la modesta selección de Corea del Sur.

En su cuenta de Twitter, Lineker reformuló su frase y acuñó: "El fútbol es un juego simple. Veintidós hombres persiguen una pelota durante 90 minutos y, al final, los alemanes ya no siempre ganan. La versión anterior está limitada a la historia".

Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans no longer always win. Previous version is confined to history.