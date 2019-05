Garin: 'Vi que podía hacer algo importante en este torneo y salió increíble'

Tras la victoria en la final del ATP de Munich, Cristian Garin se refirió en conferencia de prensa acerca del gran momento que está atravesando en el circuito, destacando además cuál fue el cotejo más complejo que vivió durante el certamen.



"Fue una semana perfecta. Desde el primer día estuve muy enfocado, porque la semana pasada tuve una derrota que me dolió un poco en Barcelona. Aquí llegué, vi el cuadro que era súper duro, me tocó Zverev (Alexander), pero me sentía cómodo jugando. Vi que podía hacer algo importante en este torneo y salió increíble", expresó.



Garin consideró que "subí el nivel en cada partido. Primera vez que juego con tanto frío. Me puse un poco nervioso y al final terminé compitiendo en el tie break mejor que nunca"; esto, en relación a la victoria ante el italiano Berrettini.



Por otro lado, el tenista nacional sostuvo que su partido más duro fue ante Zverev, mientras que contra el argentino Diego Schwartzman mostró su mejor tenis.



Finalmente, Gago aprovechó de agradecer a los hinchas que lo alientan, que "me ven y me mandan su energía positiva. Siempre lo agradezco mucho y hoy más que nunca siento el apoyo de la gente, que está involucrada en el tenis. Me hace sentir feliz, de sentir el apoyo incondicional y me siento súper identificado con mi país. Más si la gente me apoya. Cumplo un sueño jugando al tenis".