Garín tras su triunfo contra Zverev: 'Estos eran los partidos que tenía ganas de jugar'

Tras su histórico triunfo contra Alexander Zverev, el chileno Christian Garín analizó lo que fue el partido y lo que se espera ahora en el ATP 250 de Munich.



El Tanque comentó que está "muy contento, fue un partido muy duro, con muchos altibajos de parte de los dos, con un final súper peleado y lo dimos todo al final. Se dio por suerte a mi lado y estos eran los partidos que tenía ganas de jugar, contra gente que está en lo más alto y haber ganado me da mucha confianza y felicidad".



Con respecto a cómo vivió el cotejo, Garín reconoció que fue "muy físico. Luchamos hasta el final. Él es un jugador de muchísima calidad, de trayectoria increíble siendo tan joven y es una gran victoria por la que estoy muy contento. Lo que me deja más contento es que tengo mucho por seguir mejorando y sigo en carrera".



El tenista chileno dijo que "la verdad hoy me deja muy contento (el resultado). Lo vengo dejando todo en todos los partidos. Estoy feliz de cómo se está dando todo".



Por otro lado, Garín habló acerca de las molestias que presentó en su codo, detallando que por las condiciones climáticas, a veces "un mal movimiento te puede joder un poquito, pero no es nada grave, siempre recupero con hielo y no es nada específico".



Finalmente, el número uno del tenis chileno comentó acerca de su próximo rival, Marco Cecchinato, sobre quien dijo que "conozco bien. En Buenos Aires fue mi segundo partido en el ATP después de seis años. Tuve varias oportunidades y es un duro rival. Top 20 y la verdad es que aquí todos juegan bien y hay que dejarlo todo".