Garin tras su título en Lima: "Me costaba competir. No aceptaba que había gente mucho mejor que yo"

El tenista chileno Christian Garin se encuentra viviendo por lejos el mejor momento de su carrera, donde en un sólo mes logró ganar tres Challenger consecutivos y meterse por primera vez entre los mejores cien tenistas del mundo.

Y tras su título en el torneo de Lima, el nacional se sinceró sobre las sensaciones que les ha dejado estas maravillosas semanas para él.

"Recuperé las ganas de ganar que tenía a los 15 años y que la perdí durante un tiempo. Me costaba competir, no aceptaba que había gente mucho mejor que uno. Ahora compito a mucho mejor nivel", sostuvo.

"Siento que estoy dando un paso adelante en nivel challenger. Me costó cuatro años hacerlo, juego desde los 18. Ahora me lo tomo con más calma", agregó el criollo.

Consultado sobre cuáles son los puntos que más ha mejorado, indicó: "Me siento más seguro. El autocontrol es lo que más he mejorado. Es un trabajo silencioso, con sicólogos, preparador físico, fisiólogo (…) No es solo jugar partidos, son horas de entrenamiento"

Finalmente, Garín se refirió sobre su título enLima, el segundo que logra en esa ciudad.

"Cerré una gran semana que no me esperaba, porque los primeros días no me sentí bien. Pero a medida que pasaron los partidos se fueron dando los resultados", cerró.