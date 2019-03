Garín tras su histórico triunfo: 'Iré a ganar esa final y estoy muy ilusionado con lo que se viene'

Muy contento se mostró Christian Garín tras alcanzar la final en el ATP de Sao Paulo, sosteniendo que se encuentra pasando por un gran momento en su corta carrera.

Respecto al partido por semifinales, el criollo indicó: "Me sentí muy cómodo. Ayer fue un partido duro de mucha concentración. Hoy me sentí un poco más cansado pero con más confianza, más tranquilo. Casper (Ruud) es un jugador con mucho ritmo y la verdad es que vengo jugando muy bien y siento que he ido mejorando día a día".

En esa línea, el tenista nacional aseguró: "La verdad es que he trabajado muy duro mucho tiempo para tener este resultado, y ahora que lo tengo aún lo quiero más. Quiero preparar muy bien la final de mañana y si estoy bien, creo que tengo muy buenas posibilidades".

Sobre cómo llega para el partido definitorio en Brasil, Garín sostuvo que "es un partido más para mi, pero también es una final de ATP, y ya estoy jugando en los torneos más competitivos y eso para mí es muy importante".

Finalmente, evidenció su ilusión para lo que resta del año. "Estoy haciendo las cosas muy bien y mañana obviamente iré a ganar la final. Iré a buscar el triunfo y si no se da, queda todo el año. Estamos recién en marzo y estoy muy ilusionado con lo que se viene", cerró.