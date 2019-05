Garin tras su eliminación en Ginebra: 'Tengo ganas de ir a París y enfocarme ahí al cien por ciento'

Tras su sorpresiva eliminación del ATP 250 de Ginebra, después de caer por 6-2, 4-6 y 6-4 ante el japonés Taro Daniel (107°), Cristian Garin (37°) no quiso dramatizar y aseguró que ahora su enfoque estará cien por ciento puesto en Roland Garros, que parte este domingo.

Sobre su caída frente al jugador oriental, la primera raqueta nacional, indicó: "Vengo hace unos días jugando con un poco de dolor, tampoco me sentí muy bien jugando hoy, pero hay torneos en los que pasa esto. Él también jugó un buen partido. Viendo el lado positivo, me voy antes a París y recupero unos días la rodilla. Tengo ganas de ir a París y enfocarme ahí al cien por ciento".

En esa línea, añadió que "vengo haciendo las cosas bien, el calendario me gusta mucho así que debo enfocarme a recuperar la rodilla. Hoy no me sentí ni cerca del cien por ciento, y espero quizá jugar el domingo, son cuatro días para recuperarme y sentirme mejor".

Cabe destacar que el sorteo del segundo Grand Slam del año se efectuará durante la mañana de este jueves, torneo donde Garin no alcanzó a ser cabeza de serie.