Garin tras caer ante Wawrinka: 'Quizás me esperaba, no ganar, pero sí jugar un poco mejor'

El tenista chileno Cristian Garin fue sumamente autocrítico tras caer inapelablemente en la segunda ronda de Roland Garros ante el suizo Stan Wawrinka, por parciales de 6-1, 6-4 y 6-0.

Tras el partido, el chileno lanzó particulares frases en conferencia de prensa sobre la dolorosa caída ante el ganador de tres Grand Slam.

"El tenis es así, hay días malos y no jugué bien. Espero me ayude para seguir aprendiendo, de todas formas he tenido una buena temporada y quedan meses por delante", comenzó diciendo el nacional.

En esa línea, agregó que "en el partido quedó claro, el jugó muy bien y es el tipo de jugadores que no perdonan ante los errores del rival. No hay mucho más que decir, el marcador refleja lo que pasó. Ahora a seguir pensando en el futuro y espero vengan cosas mejores".

"Sentí que no jugué como lo venía haciendo y él jugó un partidazo, no hay mucho más que decir. Hasta ahora ha sido un buen año, pero hoy no estoy contento, como es lógico por lo que ocurrió hoy, solo me queda mirar hacia adelante", añadió el criollo.

Finalmente, Garin lanzó un sincero mensaje tras lo ocurrido: "creo que debí jugar mejor hoy, pero es mi primer Roland Garros, gané un partido. Quizá me esperaba, no ganar, pero sí jugar un poco mejor", cerró.