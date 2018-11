Garin se tiene fe en 2019: "Estoy seguro que seguiré subiendo mucho más en el Ranking ATP"

El tenista chileno, Christian Garin (87°), habló este martes sobre su tremenda temporada en exclusiva con ADN, en la cual logró conseguir tres títulos de Challengers consecutivos y meterse por primera vez en su carrera entre los cien mejores del mundo.

Sobre aquello, la segunda raqueta criolla comenzó diciendo que "es muy difícil el proceso de los tenistas, ya que nunca se sabe cuándo va a ser tu momento, pero yo siempre he pensado que quiero estar lo mejor preparado para que al momento de subir sea lo antes posible. Dije que sería en dos años y parece que le achunté".

"Estoy feliz porque me estoy consolidando a nivel de challengers y lo más feliz que me pone, es que podré jugar el cuadro principal del Abierto de Australia", agregó.

¿Cuál fue el momento de inflexión para dar el salto? "La primera ronda en Brasil en Campinas, iba perdiendo 7-6 y 5-3 abajo con match point en contra y levanté el punto y terminé ganando el partido como la 1:00 de la mañana. Me sentía jugando bien, pero no me terminaba de convencer que lo estaba haciendo. Después de aquello, gané el torneo sin perder ni un sólo set y me sentí jugando increible, al igual que en los dos torneos siguientes", sostuvo.

En esa línea, Garin agregó: "Me costó dar el salto, pero nunca paré de entrenar y creer en el proceso. También pasé momentos tristes y yo intento ser lo más profesional posible. Me gusta ser chileno, lo que hago y jugar Copa Davis, el cual es un regalo para mí. Puedo decir que soy feliz haciendo lo que me gusta y eso es lo que más valoro", aseveró el criollo.

¿Cómo influyó tu actual entrenador Andrés Schneiter? "Con Andrés ha sido distinto, porque siempre ha confiado en mí, desde que hablamos en Wimbledon por primera vez. Fue muy necesario el cambio y lo que me ha transmitido es que él tome las decisiones y que yo me dedique a entrenar y competir", manifestó.

¿Cómo ves el momento de Nicolás Jarry en el circuito? "Yo siempre pensé que a Nicolás le iba a ir muy bien, siempre tuve confianza en él y sólo hay que mirar ahora para ver donde está".





¿Copa Davis? "Tenemos un equipazo. En Lima escuche cómo hablaba la gente del equipo de Chile que teníamos. Justo venía caminando y decían que Chile tiene a cuatro top 100 y pocos países tienen eso. Estoy segurísimo que tendremos un equipo competitivo por 10 años más".

¿Serie ante Austria? "Yo la veo jugable, no veo por qué no podríamos ganar. Obviamente se puede perder también, pero tengo confianza en que podemos llevarnos la victoria", lanzó.

Finalmente, Garin se refirió a lo que significa para un tenista meterse en la elite profesional. "Es un sueño para mí estar compartiendo vestuario con Federer o Djokovic. Ahora que estoy ahí, intentaré sacrificar muchas cosas para estar al nivel y poder competir con jugadores como ellos. Es un orgullo estar ahí y estoy seguro que seguiré subiendo mucho más en el ranking", cerró.