Garcés: "No hay ninguna causa para que yo no pueda jugar"

El arquero de Deportes Antofagasta, Paulo Garcés, desestimó la notificación de suspensión por dopaje despachada por la FIFA, afirmando que no existe hoy impedimento para jugar en el resto del torneo.

El enredo sobre la situación del golero, se genera en la no notificación al ente mundial de la absolución de Garcés en este caso, por decisión del Tribunal chileno de Expertos en Dopaje.

Paulo Garcés había dado positivo el pasado 18 de marzo por supuesto consumo de dimetilbutilamina, una sustancia estimulante que eleva el rendimiento deportivo y evita la fatiga.

El martes 8 de mayo se le notificaron los resultados del examen aplicado tras el partido contra O'Higgins. En el momento, se identificó que la sustancia estaba presente en un quemador de grasa llamado Hidroxicut.

El meta argumentó entonces que el medicamento había sido autorizado por el cuerpo médico de Deportes Antofagasta, situación que fue aceptada por el panel de disciplina del Tribunal de Expertos en Dopaje, que levantó la "suspensión provisoria" impuesta al arquero al determinar que el medicamento estaba mal rotulado.

Esta noche, el arquero de Deportes Antofagasta rompió el silencio, indicando que la situacion era "un error, al no informar (a FIFA) que la sancion quedó sin efecto".

"Todo esto me afectó mucho a mi y a mi familia, y será trabajo de mis abogados poder esclarecer este tema y ver de quien fue el error", agregó el arquero.

"No hay ninguna causa para que yo no pueda jugar o entrenar en el resto del torneo. Pero esta imposición no fue para nada buena, asi que espero que se esclarezca este tema, porque aqui hay un error grande, lamentablemente sale mi nombre en todos lados, cosa que me afecta mucho en estos momentos", enfatizó Paulo Garcés.