Garcés explica doping positivo: "Fue por un suplemento que no estaba rotulado en el frasco"

Paulo Garcés rompió el silencio tras dar positivo en el control antidoping del 18 de marzo pasado, luego de la victoria de Antofagasta ante O'Higgins por la sexta fecha del Torneo Nacional.



El "Halcón" manifestó sentirse tranquilo ante la situación, en la que arriesga dos años de suspensión.



"No tengo nada que esconder. Estoy sumamente tranquilo, confiando en que todo se pueda solucionar", dijo en conversación con 24 horas.

El golero explicó que "fue por un suplemento alimenticio que no estaba rotulado en el frasco, y lamentablemente me salió positivo".



El portero debe apelar antes del 15 de mayo. Entre sus argumentos indicará que la sustancia prohibida no aparece en el listado de prohibiciones de la ANFP, según informó El Mercurio.