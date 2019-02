Gabriel Suazo: 'Si viene una nómina a la selección estaré más que feliz'

Gabriel Suazo ha sido una de las figuras destacadas durante el mando de Mario Salas en el cuadro de Colo Colo.

El mediocampista aseguró que el entrenador de los albos lo ha dejado jugar donde se siente más cómodo. "Mario me ha entregado muchas facilidades para jugar. Me coloca en las posiciones que más me acomodan y me gustan. Me da instrucciones y me pide que llegue a las dos áreas".

Sobre su rol en la cancha, aseguró que se diferencia de Jorge Valdivia. "Yo no me considero 10, soy volante mito. Jorge es el creador, el que te deja mano a mano con el arquero. Para mí, es el distinto de la cancha. Jugué de central, lateral, puntero, no desconozco las posiciones".

Por la posibilidad de que pueda llegar a la selección chilena, el volante confesó que tiene ganas de poder vestir la "Roja". "Siempre está ese gustito de ir a la selección. Yo me esfuerzo al máximo día a día para poder jugar los fines de semana, si viene una nómina a la selección estaré más que feliz. Eso lo voy a ver con tranquilidad".

El próximo partido de Colo Colo será el día domingo a las 18:30 en condición de visitante frente a Curicó Unido.