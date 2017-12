Gabriel Suazo: "Merecemos ser campeones porque siempre estuvimos unidos"

Si hay empate entre Audax Italiano y Unión Española, la U no vence a Universidad de Concepción, y Colo Colo supera a Curicó, los albos se consagrarán en el Transición.

Pese al favoritismo, Gabriel Suazo llamó a la calma en conferencia de prensa. "Está la chance de ser campeón, pero no pensamos en eso. Nos trazamos ir partido a partido y en eso estamos enfocados. Trabajamos para ganar, después veremos si se nos dan los resultados o no", indicó.

En todo caso, el volante del "Cacique" remarcó todo lo que han luchado para ser punteros. "Merecemos ser campeones porque siempre estuvimos unidos. Sabíamos que la única forma en que nos fuera bien era trabajando, estamos todos comprometidos y los que han entrado lo han hecho bien", expresó.

Respecto a cómo está el plantel, el Sub 20 señaló que "no tenemos miedo ni nerviosismo. Estamos muy tranquilos porque sabemos lo que tenemos que hacer. No queremos que se repita lo que nos ocurrió el torneo anterior".

Además, habló sobre las cualidades su entrenador Pablo Guede. "Nos dice que no entremos en su cabeza porque a veces ni él sabe lo que piensa. Nos preocupamos de trabajar y hacer las cosas de la mejor manera, es un entrenador muy estudioso y que nos da las herramientas para poder ganar", concluyó.