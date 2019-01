Gabriel Ruiz-Tagle: 'Queremos contratar bien'

Gabriel Ruiz-Tagle se encuentra trabajando junto a la gerencia deportiva alba en la conformación del plantel de Colo Colo para la próxima temporada.

El presidente de Blanco y Negro confesó que mañana será el día clave para definir el futuro de Juan Carlos Gaete en el club. "Mañana tendremos reunión con él. Mañana vence el permiso que le otorgó Mario (Salas). Recién ahí después de la reunión tomaremos una determinación. En todo caso, es jugador de Colo Colo y seguirá siendo".

Además, aseguró que han estado muy pendiente del proceso de reflexión que vive el jugador. "Ha habido contactos con él, es prematuro adelantar su futuro y ha estado en un periodo de reflexión que puede resultarle útil. No puede anticiparse antes de la reunión cuál será su actitud. Hasta donde yo he visto, es un caso único y que se compare. Es difícil prever lo que suceden en un caso así. Tiene un gran talento".

El presidente del club además confesó que como institución solo quieren lo mejor para sus jugadores. "La intención nuestra es apoyar a los jugadores. Queremos que supere la situación que atraviesa y pueda desplegar su talento en Colo Colo. Es difícil saber cómo será la reunión de mañana. Pero es difícil extender el plazo. Tenemos que proyectar el trabajo y no podemos esperar indefinidamente".

Sobre los refuerzos y nombres que se vinculan al club, Ruiz-Tagle no quiso adelantarse. "No hay en este momento ninguna determinación con otros jugadores. Nuestro gerente deportivo está viendo distintos casos. Salas tiene interés en reforzar la parte ofensiva y están trabajando en eso. El plazo vence el último día y no tenemos apuro. Queremos contratar bien y no tapar juveniles. Es prioridad del club. Mario es un entrenador que ha dejado espacio a los nuevos exponentes".

Por los constantes conflictos con Aníbal Mosa, aprovechó de bajarle el perfil a sus discusiones y aseguró que no se volverá a referir públicamente sobre estas discusiones. "Todas estas cosas que dicen después quedan en nada. Lo que ha ocurrido es que la elección y que dada la diferencias de voto no altera para nada la legitimidad de la elección y el resultado. Lo único que consigue es confundir a la gente y sacarnos del foco de las cosas realmente importantes".

Los albos jugarán el sábado ante Estudiantes de la Plata por la tradicional Noche Alba en el estadio Monumental a las 19:00 horas.