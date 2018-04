Gabriel Ruiz-Tagle es increpado por hincha alba en el Monumental

Gabriel Ruiz-Tagle ingresó al directorio de Blanco y Negro por el bloque de Leonidas Vidal y es el principal candidato a la presidencia de la concesionaria tras arrebatarle un cupo al sector de Aníbal Mosa.



En las inmediaciones del estadio Monumental, una hincha de Colo Colo expresó todo su malestar por la presencia del exministro del Deporte y lo increpó en su ingreso a la Casa Alba.



"No lo queremos aquí, señor Ruiz-Tagle. Los cololocolinos no lo queremos, váyase a otro lado. No te queremos acá, sinvergüenza", vociferó la fanática.