Gabriel Ruiz-Tagle anuncia acciones legales contra Aníbal Mosa

Luego de que no se revirtieran los resultados de las elecciones, el presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, indicó que tomará medidas hacia Aníbal Mosa, exmandamás de Colo Colo.



"En días pasados ha hecho imputaciones graves, de las cuales deberá hacerse responsable. He encomendado a mi abogado a tomar las acciones legales que corresponden. Creemos que debe haber un mínimo de lealtad y que debe existir un compromiso de que Colo Colo está por delante de las ambiciones personales", sostuvo.



Ruiz-Tagle profundizó en que se debe respetar la decisión de que haya una nueva directiva que maneje los destinos del club.



"Los colocolinos ya hablaron, los accionistas se han pronunciado y es un tema que ya no admite discusión. Hay colocolinos que están de acuerdo con el trabajo de este directorio y está de acuerdo con el proyecto a futuro", cerró.