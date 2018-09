Gabriel Arias y su mayor competencia en el arco de Chile: "Soy yo mismo"

Tras sus buenas actuaciones en el arco de la selección chilena, Gabriel Arias valoró los minutos que ha sumado con la Roja, aunque admitió que aún le queda mucho por mejorar.

En conversación con La Tercera, el meta sostuvo que "no me siento el titular, para nada. Eso me lo tengo que seguir ganando. Para lograr eso tengo que seguir manteniendo un buen nivel en Racing y llevarlo después a la selección".

Para Arias, su máxima competencia en el arco de Chile "soy yo mismo. Si me quedo con lo que hice hasta ahora, me voy a ver perjudicado. La clave es que debo seguir entrenado para superarme cada vez más".





El portero eludió las preguntas sobre Claudio Bravo y manifestó que "yo nunca me metí en conflictos, y menos en esta etapa de la selección".

"Siento que Chile me ha dado una gran oportunidad para seguir creciendo en mi carrera profesional y estaré siempre agradecido. Jugar por la selección es un privilegio que espero responder con trabajo y respeto cada vez que tenga que ponerme la camiseta", concluyó.

Arias también reveló que Reinaldo Rueda "nos felicitó a cada uno por el día a día que tuvimos durante esta gira de la Selección. El técnico fue aportando individualmente desde la posición que cada uno defendió".





"Fue una gira muy positiva, a pesar de los inconvenientes que nos afectaron en Japón. Se terminó con un buen partido, contra un rival que juega muy bien al fútbol", manifestó.

El meta confesó que llegar al Mundial "sería el logro máximo", aunque advirtió que "para poder estar tengo que seguir manteniendo un buen nivel, tanto en mi club como en la Selección".

Finalmente, el portero de Racing de Avellaneda eligió a Gianluigi Buffon como el mejor arquero del mundo. "Más que nada por la edad que tiene y el nivel que mantuvo durante toda su carrera como futbolista", argumentó.