Gabriel Arias: "Si Beccacece no es el mejor técnico que tuve, pega en el palo"

El arquero de La Calera, Gabriel Arias, conversó con Los Tenores, en donde analizó su carrera y los llamados que ha recibido para ser parte de la selección chilena.



Acerca de lo primero, el guardameta indicó que "de chico me gustaba Óscar Córdoba, pero luego uno va creciendo y tratando de copiar cosas de los mejores porteros, pero también de buscar su estilo propio. No tratar de ser como alguien porque al hacerlo puedes cometer errores. El arquero debe buscar su estilo propio".



El exDefensa y Justicia habló además de su otrora entrenador, Sebastián Beccacece, de quien sostuvo que "si no es el mejor técnico que me tocó tener, pega en el palo. Me dio una confianza y me hizo rendir de manera excepcional. Siempre voy a estar agradecido de la forma e importancia que me dio".



Con respecto a las convocatorias, Arias reconoció que "hace rato que estuve buscando ese llamado. Cuando estuve el 2015 me quedé trabajando para aprovechar ese momento. Ahora me llega en otro buen momento y ojalá pueda seguir estando".