Gabriel Arias: Sé que la UC preguntó por mí, pero no era nada concreto

El nuevo refuerzo de Unión La Calera, Gabriel Arias, conversó con Los Tenores, en donde comentó el cómo se gestó su arribo al equipo cementero, considerando que sonó como opción en un grande del país como lo es Universidad Católica.



"Sé que ellos habían preguntado por mí, pero siempre la primera opción que barajaban era Dituro (Matías). No era nada concreto, así que La Calera mostró más interés y terminé siguiendo eso. Estoy muy contento porque mostraron interés y me pone feliz", dijo.



Arias reveló que este paso al fútbol chileno era "algo que estaba esperando, tengo ganas de llegar allá y conocer al club, además de tener las ganas de jugar".



Por otro lado, el nuevo arquero de La Calera recordó el paso por Defensa y Justicia de Sebastián Beccacece.



"Me dio una confianza allí que nadie me había dado y le estaré siempre agradecido. Es uno de los técnicos más importantes de mi carrera y logró un funcionamiento tal que nos tuvo siete partidos sin recibir goles", rememoró.