Gabriel Arias: 'Marcelo Díaz está un paso adelante del resto'

Gabriel Arias ya dejó atrás su lesión, y este sábado volverá a la titularidad de Racing en la visita a Aldosivi.

En conversación con Olé, el seleccionado nacional habló sobre su recuperación y presente. "Si me ponía nervioso o ansioso, no me iba a poder recuperar rápido. Había que darle tiempo al hueso a que se pegara. Es un club grande, con historia, por eso estoy muy contento acá", indicó.

Consultado por Marcelo Díaz, el arquero aseguró que "ha jugado en el primer nivel durante muchísimo tiempo. Y lo está demostrando. Está un paso adelante del resto. Saca una ventaja grande en un fútbol argentino tan intenso, donde se presiona tanto".

Arias es pieza fundamental para Reinaldo Rueda en la Roja, y asoma como fijo de cara a la Copa América de Brasil.