Gabriel Arias le cierra las puertas definitivas a la selección de Argentina con tajante respuesta

Mucho se ha rumoreado los últimos días en que la Selección de Argentina desea contar con Gabriel Arias de cara a la Copa América de Brasil, considerando que el golero solo ha jugado amistosos con Chile, pero este viernes el jugador de Racing le cerró la puerta definitiva a los trasandinos.

"Leí los comentarios, pero yo ya tomé la elección de participar por la Selección de Chile, entonces no me afecta en nada que se diga eso. Mi decisión ya está tomada y no se va a cambiar", lanzó tajantemente el golero nacional.

Además, Arias agradeció a los hinchas del cuadro de Avellaneda por la ovación que recibió en los últimos encuentros.

"Fue muy lindo que la gente me mostrara su apoyo de esa manera. Es la primera vez que me pasaba en una cancha. Estoy volviendo al nivel que quiero (después de la lesión)", cerró.