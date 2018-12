Gabriel Arias: 'Es muy lindo que alguien como Menotti hable así de uno'

El portero de Racing Club y de la selección chilena, Gabriel Arias conversó en Argentina con "A Todo Racing", programa partidario del club trasandino y conversó sobre su presente en el elenco de Avellaneda.

El portero aseguró que ya se siente mejor tras su lesión y espera ponerse a tono para la pretemporada. "Me siento bien. Estuve parado pero igual entrenando. No es lo mismo que hacer competencias. Me sirven estos días para formar una buena base y partir la pretemporada con todo".

Durante esta semana,Cesar Menotti elogió a Marcelo Díaz y a Gabriel Arias por su gran rendimiento en el fútbol trasandino. El portero agradeció las palabras. "Lo leí. Es muy lindo que alguien con la trayectoria de Menotti hable así de uno. Eso me motiva a seguir mejorando de cara al futuro. Obviamente que uno siempre acepta las críticas malas y buenas. No tienes que confundirte con las buenas. Me pone feliz que medios importantes hablen bien de uno, pero hay que tomarlo con calma porque a veces uno puedo ser el mejor y la otra el peor".

Haciendo un balance de lo que ha sido el buen rendimiento de Racing durante el torneo argentino, Arias asegura que se debe al buen ambiente que hay en el camarín. "Creo que en lo grupal fue muy bueno. Creo que alcancé a atajar la mitad de los partidos. Si bien tuvimos una sola derrota la verdad es en que en la mayoría de los partidos fuimos muy superior a todos".

Durante una gira de la selección chilena, Arturo Vidal subió una fotografía junto a la camiseta de Arias. Tras la consulta, el portero aseguró que debe ser un fanático de la institución. "Arturo le gusta como juega Racing. Debe ser un hincha más".

Racing enfrentará a Corinthians el 14 de febrero por el duelo de ida de Copa Sudamericana a las 18:15 horas en condición visitante.