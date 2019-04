Gabriel Arias confiesa: 'Me gritan vendido por jugar con Chile'

Tras su primer título junto a Racing al otro lado de la cordillera, Gabriel Arias habló con Fox Sports, y reveló sus razones por querer jugar junto a la Roja y las repercusiones que lo anterior ha causado en Argentina.

"No fue algo difícil, porque yo estaba buscando eso, no estaba mirando jugar en la Selección Argentina. Cuando inicié los papeles en 2015 me quedó la idea de jugar por la Roja y quedé con esa mentalidad", comenzó diciendo el golero en conversación con el medio.

En esa línea, el meta agregó: "Me putean bastante. Ayer en el calentamiento estuvo bastante intenso el encuentro con la gente de Tigre. Me gritaban vendido".

Por su parte, uno de los exfutbolistas trasandinos que mostró su disconformidad por la decisión de Arias de jugar por Chile fue Óscar Ruggeri. "Nació acá, si hubiese nacido en Chile no le decía nada. Es un error, porque es un arquero de selección", lanzó.