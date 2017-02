Futbolistas de Boca Juniors entregaron disculpas por su pelea

El planeta Boca Juniors no permite licencias. Luego de que dos futbolistas se pelearan en el entrenamiento, los separaran sus compañeros y el técnico los enviara a los camarines, ambos jugadores aparecieron ante los medios para explicar lo sucedido.

"Pedirle disculpas a Jony, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente, al club. No estuvo bien lo que hice. Fueron cinco segundos de calentura. No es oportuno porque estamos viviendo un clima bueno, se está entrenando muy bien y que de repente pase esto (...) No pasa nada, en el vestuario estamos bien. Le pedí disculpas. Mañana hablaremos con el plantel", aseguró Juan Manuel Insaurralde.

El otro involucrado, Jonathan Silva explicó que "fue un momento de calentura. Le puede suceder a cualquiera. Es algo que sucedió, ya está, queda ahí adentro. Recién veníamos cagándonos de risa. Está todo bien en el grupo. Pedir disculpas a todo".

COMO SE DEBE: Juan Insaurralde y Jonathan Silva (Boca🇦🇷) salieron a pedir disculpas tras agarrarse a piñas... 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/q2yMsjOycZ — Futbol Mundial (@infofut_world) 14 de febrero de 2017