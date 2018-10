Futbolista peruano se hace viral por ser igual a Arturo Vidal

Roger Vásquez, futbolista que defiende los colores Credicoop San Román, es reconocido seguidor de Arturo Vidal y a tanto llega su idolatría, que incluso hace bastante tiempo cultiva el mismo look que el futbolista chileno.

En un partido de la Copa de Perú causó el asombro de todos, por tener el mismo peinado y barba que el mediocampista del Barcelona.

El declaraciones con el CDF, el futbolista incaico aseguró que "Un compañero en 2013 me dijo que me parecía a Arturo y lo comencé a seguir desde la Juventus. Lo admiro desde ese tiempo porque es el mejor '6' del mundo. Me parezco bastante y trato de igualar su carácter y temperamento. Acá en Tarapoto no he parado de tomarme fotos con los hinchas de la ciudad", sostuvo.

En esa línea, agregó: "He tenido algunas discrepancias con los periodistas, pero les hago ver que lo de Arturo sólo queda en la cancha. Lo sigo en Instagram y sé que es una buena persona y un buen padre".