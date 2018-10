Futbolista colombiano fue despedido por ir borracho a entrenar

Llegó a trabajar con algunas molestias y después de un rato se puso a descansar. Un particular caso se vivió en el fútbol colombiano. Un delantero del Club Deportes Tolima, Andrés Manga Escobar, fue despedido tras protagonizar un incidente.

El jugador llegó en estado de ebriedad al entrenamiento y se quedó dormido en una camilla del vestuario. "Lo tuvieron que despertar para realizarle una prueba de alcoholemia que arrojó positivo", relató el presidente del equipo Gabriel Camargo.

El dirigente explicó que "le pedimos que pasara la carta de renuncia y no la pasó. No me cumplió y por eso estoy haciendo esto. Realmente él no estaba comprometido. Es una persona muy irresponsable. Ante el Atlético Junior tocó una vez el balón".