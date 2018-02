Futbolista acusa al presidente del equipo: "Otros jugadores tuvieron relaciones con él"

La polémica sigue en el Club Rubio Ñu de Luque, equipo que juega en la liga regional de Paraguay. El futbolista Bernardo Gabriel Caballero decidió salir al paso de las versiones que generaron la fotografía en que aparece desnudo y acostado en compañía del presidente del equipo, Antonio González.

El dirigente filtró la imagen y publicó unos videos en que revela la supuesta relación sentimental con el jugado y la disputa en contra del representante Valentín Ozuna. Ante esto el deportista conversó con la Radio 650 AM para entregar su versión de lo ocurrido, acusando a González de abusar de su posición para intimar con los jugadores.

"Yo quiero aclarar muchas cosas, porque mucho se murmura, hacen memes, pero no saben lo que yo pasé y viví", dijo Caballero, agregando que la foto que inició la polémica se la tomó antes de ser jugador del club y que a cambio de ese retrato, el presidente se comprometió a comprar su pase.

"Me dijo que si salía en una foto con él, me iba a ayudar a lograr mi sueño. Me contó que era un empresario y que tenía muchos jugadores en su poder, me prometió que iba a representarme. Que podía enviarme incluso a jugar en el exterior. Que nada me iba a faltar y me iba a conseguir una casa para vivir", explicó el jugador.

El futbolista continuó relatando que González "me prometió que me iba a pagar semanal y por partido ganado, pero había veces que no lo hacía porque se enojaba conmigo. Yo confié en él, pero luego me defraudé". Sobre si tuvieron relaciones, Caballero enfatizó que "eso no. Él siempre me tenía en amenaza".

El futbolista precisó que "vine acá para lograr mis sueños y hacía cosas que yo no quería hacer. Él me obligaba. Primero me amenazaba que me iba a hundir con las fotos, que iba a alzar a las redes sociales (...) Sé que hubo otros jugadores que tuvieron relaciones con él. Era una cuestión normal".