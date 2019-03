Fundación Futuro de Valparaíso no continuará en Santiago Wanderers

A través de un comunicado, la fundación Futuro de Valparaíso dio a conocer que no continuará en Santiago Wanderers.

"Reconocemos nuestro fracaso en tratar de levantar al club. Nuestros esfuerzos, quizás con razón, no han sido valorados, y debemos dar un paso al costado", dijo en la misiva Nicolás Ibáñez, presidente del directorio de la institución.

Mario Oyer, quien preside la corporación Santiago Wanderers, señaló que "me parece una excelente noticia que no quieran eternizarse en el club. De todos modos, el tema aún no ha sido conversado con nosotros".

El dirigente, además, explicó qué puede ocurrir con el elenco porteño en los próximos años. "Es una venta muy diferente a la de Everton, acá el contrato de concesión tiene fecha de vencimiento. Si la fundación desea darle acciones a la corporación, tiene que ser a costo cero para tener más directores y el control de la institución", apuntó.