Funcionarios rechazan oferta de Blanco y Negro y ahora van a mediación en la Inspección del Trabajo

No salió humo blanco. El sindicato de trabajadores de Blanco y Negro rechazó finalmente la oferta que realizó la concesionaria sobre pagos adeudados, y ahora van a mediación en la inspección del trabajo.

Fueron cuatro las reuniones entre Alejandro Paul, gerente general y Carolina Acevedo, encargada de recursos humanos, junto con el abogado de ByN Martín del Río, aunque no lograron llegar a un entendimiento tras las dos ofertas realizadas.

De no llegar a acuerdo en las negociaciones que se avecinan, el 10 de octubre los trabajadores de irián a paro indefinido.

Dada toda esta situación, es que Aníbal Mosa decidió alzar la voz para lanzarse en contra de Gabriel Ruiz Tagle, presidente de Blanco y Negro.

"El tema llegó a este punto ya que el señor Ruiz Tagle no los ha recibido y los derivó desde un comienzo al gerente general. Se nota que no le interesa el bienestar de los trabajadores, ya que esta negociación viene de hace dos o tres meses. Si tuviera algun interés los hubiera recibido y llegar a un acuerdo que se merece, pero no le da la importancia que se merece".