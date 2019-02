Funcionario de Carabineros jugará por equipo de Tercera B

El fútbol chileno siempre entrega situaciones muy especiales, con pintorescas jugadas, llamativos nombres y especiales jugadores que integran el folclor nacional.

Esta historia es una de ellas. Yermy Bluas, funcionario de carabineros de 20 años integrará las filas del equipo Caupolicán de Cauquenes, cuadro de la Tercera B de nuestro fútbol que buscará escalar en las divisiones en el balompié local.

Pero la relación de Bluas con el fútbol no comenzó ahora, sino que en su natal Temuco: "Desde chiquitito me gustaba el futbol y estuve en varios clubes, principalmente en Temuco que es mi ciudad".

"Termine en cadetes y después postule a carabineros y me fue bien y me trasladaron para Cauquenes, yo no tenía conocimiento que había tercera división acá y después Caupolicán me vio y me presentó esta oportunidad y se planteó el tema y yo dije que si al tiro", agregó el joven futbolista – carabinero.

Bluas confiesa que desde la institución le han dado todas las facilidades para integrar el plantel de su nuevo club, en el cual aportará como mediocampista: "Ocupo todo el mediocampo, me designo como simple, veo el futbol fácil. Iniesta, Riquelme y Aranguiz son los jugadores que siempre me gusta verlos y trato de hacer las cosas como ellos".

Poco a poco se ha ido acoplando al plantel en el cual también han tomado con humor su ingreso: "Me tiran sus tallas de repente, ´buenos días buenas tardes´ pero todo con humor" sentenció.